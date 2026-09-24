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बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2026: बीओबी लोकल बैंक ऑफिसर की परीक्षा तिथि घोषित, कब होगा एग्जाम? यहां जानें तारीख

Thu, 24 Sep 2026 12:18 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Thu, 24 Sep 2026 12:18 PM IST
सार

बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार पूरा शेड्यूल नीचे देख सकते हैं। बैंक पात्र उम्मीदवारों के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी आयोजित करेगा।

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Bank of Baroda LBO Exam Date 2026 Announced, Check Online Test and Call Letter Details
BOB - फोटो : ANI

विस्तार
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बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती 2026 की ऑनलाइन परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, उन्हें कॉल लेटर डाउनलोड करने की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर मिलेगी। पात्र आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) भी आयोजित की जाएगी।

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कब होगी परीक्षा?

बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर  भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तारीख 3 अक्तूबर 2026 (शनिवार) तय की है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर और अन्य जरूरी दस्तावेज डाउनलोड करने की जानकारी उम्मीदवारों की रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।

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इन उम्मीदवारों के लिए होगी प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग

एससी, एसटी, पूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग (PwD) वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) ऑनलाइन/वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। ट्रेनिंग का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी संबंधित उम्मीदवारों को उनकी रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी। उम्मीदवार आगे की जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहें।

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देखें रिक्तियों का विवरण

राज्य स्थानीय भाषा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कुल
आंध्र प्रदेश तेलुगू 12 5 22 8 33 80
अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी 1 3 2 2 12 20
असम असमिया/बोडो 9 4 11 3 13 40
गोवा कोंकणी 3 3 4 2 9 21
गुजरात गुजराती 173 99 281 156 476 1185
जम्मू और कश्मीर उर्दू/कश्मीरी/डोगरी 1 2 3 1 8 15
कर्नाटक कन्नडा 58 32 109 58 161 418
केरल मलयालम 12 6 11 4 16 49
महाराष्ट्र मराठी 28 40 51 28 71 218
मणिपुर मणिपुरी/मैतेई 1 2 1 2 9 15
मेघालय गारो/खासी 2 2 1 1 9 15
मिजोरम मिजो 1 2 2 3 8 15
नगालैंड अंग्रेजी 1 2 2 2 9 15
ओडिशा ओडिया 15 10 28 9 38 100
पंजाब पंजाबी 5 5 9 3 12 34
सिक्किम नेपाली/सिक्किमी 1 2 1 2 4 10
तमिलनाडु तामिल 20 12 36 12 52 132
तेलंगाना तेलुगू 8 3 14 5 20 50
त्रिपुरा बंगाली/कोकबोरोक 1 1 1 1 4 8
पश्चिम बंगाल बंगाली/नेपाली 6 5 11 4 16 42
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