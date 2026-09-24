बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2026: बीओबी लोकल बैंक ऑफिसर की परीक्षा तिथि घोषित, कब होगा एग्जाम? यहां जानें तारीख

बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती 2026 की ऑनलाइन परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, उन्हें कॉल लेटर डाउनलोड करने की जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर मिलेगी। पात्र आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) भी आयोजित की जाएगी।

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कब होगी परीक्षा? बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तारीख 3 अक्तूबर 2026 (शनिवार) तय की है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर और अन्य जरूरी दस्तावेज डाउनलोड करने की जानकारी उम्मीदवारों की रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी। विज्ञापन इन उम्मीदवारों के लिए होगी प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एससी, एसटी, पूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग (PwD) वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) ऑनलाइन/वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। ट्रेनिंग का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी संबंधित उम्मीदवारों को उनकी रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी। उम्मीदवार आगे की जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहें।

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