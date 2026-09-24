जिला जेल का संयुक्त निरीक्षण: बैरक से रसोई और स्वास्थ्य केंद्र तक जांच; बंदियों की समस्याएं सुनीं

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संयुक्त निरीक्षण दल ने जेल परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों के बैरक, रसोईघर, स्वास्थ्य केंद्र, भोजनालय और स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति देखी गई।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीता यादव ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि बंदियों के लिए स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सहायक जेल अधीक्षक से बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, खाद्य सामग्री, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए।निरीक्षण दल ने जेल के भोजनालय में बंदियों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध दवाइयों और चिकित्सा सेवाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जेल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था और बंदियों को मिल रही सुविधाओं की स्थिति का भी अवलोकन किया।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कई बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। बंदियों को उनके विधिक अधिकार, जमानत की प्रक्रिया और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई।पात्र बंदियों को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि जेल में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी हो और जरूरत पड़ने पर उसे उचित विधिक सहायता मिल सके।निरीक्षण के दौरान प्रतिधारक अधिवक्ता शिल्पा दांडेकर, दीपेश भारती, एसडीओ राकेश डांडी, डीटीआईसी चंचल श्रीवास्तव, डीपीएस कंवर, सहायक जेल अधीक्षक अमितेश साहू सहित जेल का स्टाफ मौजूद रहा।