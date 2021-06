आंध्र प्रदेश: लोक सेवा आयोग की बड़ी घोषणा, सभी परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू खत्म करने के आदेश

आंध्र प्रदेश सरकार ने समूह-I सेवाओं सहित सभी श्रेणियों के तहत सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। शनिवार को प्रमुख शासन सचिव आदित्य नाथ दास बताते हैं कि सरकार आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना चाहती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद सभी एपीपीएससी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने का आदेश दिया गया है।

Andhra Pradesh Govt issues an order to dispense with interviews for all State Public Service Commission examinations under all categories including for Group-I Services pic.twitter.com/yTPJUeX6IO