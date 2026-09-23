एएआई: 21 से 26 अक्तूबर तक होगी मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती की परीक्षा, देखें पदवार पूरा शेड्यूल

AAI Exam Date 2026 Out: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखें जारी कर दी हैं। परीक्षा कार्यक्रम 23 सितंबर 2026 को जारी किया गया। एएआई की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 21 अक्तूबर से 26 अक्तूबर 2026 के बीच आयोजित होगी।

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