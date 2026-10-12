गेट 2027: आज आवेदन का आखिरी मौका, चूके तो क्या होगा? जानें परीक्षा, प्रवेश पत्र और परिणाम की तारीखें

इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अन्य अवसरों के लिए गेट 2027 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण करने की आज, 12 अक्तूबर 2026 को अंतिम तारीख है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना आवेदन जमा कर देना चाहिए। आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां सावधानी से भरें। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करके अंतिम जमा प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

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