गेट 2027: आज आवेदन का आखिरी मौका, चूके तो क्या होगा? जानें परीक्षा, प्रवेश पत्र और परिणाम की तारीखें
गेट 2027 के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की आज, 12 अक्तूबर 2026 को अंतिम तारीख है। इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन में सुधार का मौका 14 अक्तूबर से मिलेगा। परीक्षा फरवरी 2027 में आयोजित होगी और परिणाम 19 मार्च 2027 को घोषित किया जाएगा। प्रवेश पत्र, परीक्षा की तारीखों और शहर आवंटन से जुड़ी जरूरी जानकारी यहां जानें।
विस्तार
इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अन्य अवसरों के लिए गेट 2027 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण करने की आज, 12 अक्तूबर 2026 को अंतिम तारीख है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना आवेदन जमा कर देना चाहिए। आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां सावधानी से भरें। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करके अंतिम जमा प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
आवेदन में सुधार कब कर सकेंगे?
- गेट 2027 के आवेदन पत्र में निर्धारित जानकारियों को सुधारने का अवसर 14 अक्तूबर 2026 से शुरू होगा।
- आवेदन सुधार की अंतिम तारीख 21 अक्तूबर 2026 निर्धारित की गई है।
- इस अवधि में अभ्यर्थी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार उन विवरणों में बदलाव कर सकेंगे, जिनमें सुधार की अनुमति दी गई होगी।
- आवेदन जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को अपने विवरणों की दोबारा जांच करनी चाहिए।
- नाम, शैक्षणिक जानकारी और अन्य जरूरी विवरणों में गलती होने पर सुधार की प्रक्रिया का लाभ उठाया जा सकता है।
- हालांकि, सभी जानकारियों में बदलाव की अनुमति जरूरी नहीं है।
- इसलिए सुधार करने से पहले आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ें।
गेट 2027 की परीक्षा कब होगी?
- गेट 2027 की परीक्षा फरवरी महीने में छह दिनों के दौरान आयोजित की जाएगी।
- घोषित कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा की तारीखें 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 हैं। अभ्यर्थियों को अपने विषय के प्रश्नपत्र और परीक्षा सत्र के अनुसार तारीख तथा समय की जानकारी देखनी चाहिए।
- परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वे आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार अपनी रणनीति बनाएं।
- परीक्षा केंद्र, सत्र और अन्य निर्देशों से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर नजर रखें।
- परीक्षा की तारीखें नोट करके रखने से तैयारी और यात्रा की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
प्रवेश पत्र और परीक्षा शहर की जानकारी कब मिलेगी?
- गेट 2027 के लिए परीक्षा शहर आवंटन की सूचना 4 जनवरी 2027 को जारी किए जाने का कार्यक्रम है।
- इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी मिल सकेगी।
- हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
- अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।
- प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, समय और जरूरी निर्देशों की जानकारी हो सकती है।
- परीक्षा में शामिल होने से पहले उसमें दर्ज विवरणों की जांच करना जरूरी होगा।
- प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख को लेकर किसी अपुष्ट सूचना पर भरोसा न करें।
गेट 2027 का परिणाम कब घोषित होगा?
गेट 2027 का परिणाम 19 मार्च 2027 को घोषित किए जाने का कार्यक्रम है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परिणाम जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम देख सकेंगे। गेट का आयोजन इंजीनियरिंग और विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों में किया जाता है। इसके अंक आगे की पढ़ाई और संबंधित संस्थानों में प्रवेश के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन, परीक्षा, प्रवेश पत्र और परिणाम से जुड़ी सभी सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करना चाहिए। फिलहाल सबसे जरूरी काम विलंब शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया को आज ही पूरा करना है, क्योंकि पंजीकरण की अंतिम तारीख 12 अक्तूबर है।