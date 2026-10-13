डीएसएसएसबी: दिल्ली में सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू; ऐसे भरें फॉर्म

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 25 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें सफाई कर्मचारी के 10 पद और चौकीदार के 15 पद शामिल हैं।

विज्ञापन दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी।

उम्मीदवार आवेदन से पहले आधिकारिक विज्ञापन में पदों से संबंधित सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

पदों की संख्या, आरक्षण और अन्य नियमों से जुड़ी जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम आधार मानें।

सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती आवेदन करने का अवसर है।

कौन कर सकता है आवेदन?

सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से दसवीं कक्षा पास होना जरूरी है।

विज्ञापन विज्ञापन आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष निर्धारित की गई है।

आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर होगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को तीन वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

आरक्षण और आयु में छूट का लाभ लेने से पहले संबंधित नियम जरूर जांच लें।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

आवेदन करते समय सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये शुल्क देना होगा।

वहीं, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है।

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग जैसे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

आवेदन शुल्क जमा करने से पहले फॉर्म में भरी गई जानकारी की जांच करें। शुल्क भुगतान लागू होने पर उसकी रसीद सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके।

चयन कैसे किया जाएगा?

दिल्ली में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे दसवीं पास अभ्यर्थियों के लिए मौका है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 13 अक्तूबर 2026 से शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 25 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम दिन का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर लें और फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियां जांच लें।

उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा और अंतिम मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं और गणित से जुड़े प्रश्न पूछे जाने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध विवरण में परीक्षा के लिए 100 प्रश्न, कुल 100 अंक और 120 मिनट की अवधि बताई गई है। हालांकि, परीक्षा के प्रारूप और साक्षात्कार से संबंधित जानकारी में अंतर दिखाई देता है। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा के अंतिम प्रारूप की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करनी चाहिए। परीक्षा की तारीख और प्रवेश पत्र से जुड़ी सूचना बाद में जारी की जाएगी।



आवेदन कैसे करें?