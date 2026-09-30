दिल्ली: जिला अदालतों में 641 पदों पर भर्ती, 10वीं से स्नातक तक के लिए मौका; अक्तूबर में इस दिन शुरू होगा आवेदन

DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय और परिवार न्यायालयों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत गैर-शिक्षण न्यायालय पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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कुल 641 पद भरे जाएंगे। इनमें अनारक्षित वर्ग के 217, अन्य पिछड़ा वर्ग के 176, अनुसूचित जाति के 116, अनुसूचित जनजाति के 75 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 57 पद शामिल हैं।