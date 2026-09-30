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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   DSSSB Delhi District Courts Recruitment 2026: 641 Vacancies, Eligibility, Exam Pattern and Apply Details

दिल्ली: जिला अदालतों में 641 पदों पर भर्ती, 10वीं से स्नातक तक के लिए मौका; अक्तूबर में इस दिन शुरू होगा आवेदन

Wed, 30 Sep 2026 08:28 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 30 Sep 2026 08:28 PM IST
सार

DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय और परिवार न्यायालयों में 641 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 6 अक्तूबर से शुरू होंगे और 4 नवंबर 2026 तक चलेंगे। भर्ती में 10वीं पास से लेकर स्नातक अभ्यर्थियों तक के लिए अवसर हैं।
 

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DSSSB Delhi District Courts Recruitment 2026: 641 Vacancies, Eligibility, Exam Pattern and Apply Details
DSSSB Delhi District Courts Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालय और परिवार न्यायालयों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत गैर-शिक्षण न्यायालय पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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कुल 641 पद भरे जाएंगे। इनमें अनारक्षित वर्ग के 217, अन्य पिछड़ा वर्ग के 176, अनुसूचित जाति के 116, अनुसूचित जनजाति के 75 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 57 पद शामिल हैं।

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आवेदन कब से शुरू होंगे और अंतिम तारीख क्या है?

  • भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे।
  • आवेदन की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2026 रात 11 बजे तक है।
  • शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के लिए निर्धारित तारीख भी 4 नवंबर 2026 है।
  • आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी।
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कौन-कौन से पद शामिल हैं?

भर्ती में पांच तरह के पद हैं। इनमें वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, कनिष्ठ न्यायिक सहायक, प्रक्रिया सर्वर और चपरासी/ऑर्डरली/डाक चपरासी शामिल हैं।

 
पद विभाग कुल पद वेतन स्तर
वरिष्ठ निजी सहायक जिला एवं सत्र न्यायालय 27 स्तर 8
निजी सहायक जिला एवं सत्र न्यायालय 189 स्तर 7
निजी सहायक परिवार न्यायालय 17 स्तर 7
कनिष्ठ न्यायिक सहायक जिला एवं सत्र न्यायालय 151 स्तर 5
कनिष्ठ न्यायिक सहायक परिवार न्यायालय 23 स्तर 5
प्रक्रिया सर्वर जिला एवं सत्र न्यायालय 91 स्तर 4
प्रक्रिया सर्वर परिवार न्यायालय 01 स्तर 4
चपरासी/ऑर्डरली/डाक चपरासी जिला एवं सत्र न्यायालय 139 स्तर 3
चपरासी/ऑर्डरली/डाक चपरासी परिवार न्यायालय 03 स्तर 3
कुल 641
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10वीं से स्नातक तक किसे मौका मिलेगा?

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है:

  • वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक और कनिष्ठ न्यायिक सहायक पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है।
  • वरिष्ठ निजी सहायक के लिए अंग्रेजी में कम से कम 110 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति और 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति चाहिए।
  • निजी सहायक पद के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि, 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी जरूरी है।
  • कनिष्ठ न्यायिक सहायक के लिए स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर पर कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति चाहिए।

प्रक्रिया सर्वर के लिए क्या योग्यता चाहिए?

  • प्रक्रिया सर्वर के कुल 92 पद हैं। इस पद के लिए 10वीं पास या समकक्ष योग्यता जरूरी है।
  • इसके अलावा अभ्यर्थी के पास हल्के मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम दो वर्ष का बेदाग ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
  • इस पद का वेतन स्तर 4 है और सामान्य आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है।

 

चपरासी पद के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है?

  • चपरासी, ऑर्डरली और डाक चपरासी के कुल 142 पद हैं।
  • इनके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता चाहिए।
  • इन पदों का वेतन स्तर 3 है और सामान्य आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है।

आवेदन शुल्क कितना है और किसे छूट मिलेगी?

  • आवेदन शुल्क 100 रुपये है। हालांकि महिला अभ्यर्थियों, एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शुल्क से पूरी छूट दी गई है।
  • जहां शुल्क लागू होगा, उसका भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से एसबीआई ई-पे के जरिए किया जाएगा। जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें?

  • अभ्यर्थियों को सबसे पहले डीएसएसएसबी के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाना होगा।
  • पहली बार आवेदन करने वालों को एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • इसके बाद व्यक्तिगत, शैक्षणिक और श्रेणी से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। 
  • आवेदन जमा करने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी। 
  • आवश्यक प्रमाणपत्र और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, लागू होने पर शुल्क जमा करना होगा।
  • अंत में भरे हुए आवेदन पत्र को डाउनलोड करके सुरक्षित रखना चाहिए।
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