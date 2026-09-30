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Hindi News ›   Jharkhand ›   Voter List Revision Deadline for Claims and Objections Ends Today, Updated List Due Oct 19

मतदाता सूची में दावा-आपत्ति की आज अंतिम तारीख: 4.45 लाख नोटिस प्रस्तावित, 19 अक्तूबर को जारी होगी संशोधित सूची

Wed, 30 Sep 2026 11:06 AM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Wed, 30 Sep 2026 11:06 AM IST
सार

झारखंड के धनबाद जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से संबंधित दावा-आपत्ति दर्ज कराने की समयसीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। जिले की छह विधानसभा सीटों में कुल 4,45,901 नोटिस प्रस्तावित हैं, जिनमें धनबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 1,07,655 नोटिस हैं।

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Voter List Revision Deadline for Claims and Objections Ends Today, Updated List Due Oct 19
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला GFX

विस्तार
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विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, आपत्ति दर्ज कराने और विवरण में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की समयसीमा आज बुधवार को समाप्त हो रही है। झारखंड में मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी इस दावा-आपत्ति की अवधि को निर्वाचन आयोग ने दूसरी बार बढ़ाया है। पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से अपना दावा अथवा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति दर्ज कराने की समयसीमा बढ़ाकर 30 सितंबर करने की जानकारी दी थी और संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 19 अक्तूबर निर्धारित की है। धनबाद जिले की छह विधानसभा सीटों के आंकड़ों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कुल 4,45,901 नोटिस प्रस्तावित हैं।
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धनबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक नोटिस प्रस्तावित
धनबाद जिले की छह विधानसभा सीटों के आंकड़ों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रस्तावित नोटिसों की कुल संख्या 4,45,901 है। नोटिस की इस प्रस्तावित संख्या के मामले में धनबाद विधानसभा क्षेत्र जिले की छह सीटों में सबसे ऊपर है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 1,07,655 नोटिस प्रस्तावित हैं, जो जिले के कुल प्रस्तावित नोटिस का करीब 24.1 प्रतिशत हिस्सा है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र के बाद प्रस्तावित नोटिसों की संख्या के मामले में सिंदरी और झरिया विधानसभा क्षेत्र का स्थान आता है। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में 73,717 नोटिस प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार झरिया विधानसभा क्षेत्र में 69,584 नोटिस प्रस्तावित हैं।
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इसके अलावा निरसा विधानसभा क्षेत्र में 66,607 नोटिस प्रस्तावित हैं। टुंडी विधानसभा क्षेत्र में 65,412 नोटिस प्रस्तावित हैं और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में 62,926 नोटिस प्रस्तावित हैं। छह विधानसभा क्षेत्रों के इन आंकड़ों को मिलाने पर पूरे धनबाद जिले में प्रस्तावित नोटिस की कुल संख्या 4,45,901 होती है।
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दावा और आपत्ति दर्ज कराने की आज अंतिम तारीख
जिन मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस मिला है अथवा जिन्हें मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने, नाम हटाने या अपने विवरण में संशोधन कराने से संबंधित दावा-आपत्ति दर्ज करनी है, उनके लिए 30 सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने का अवसर उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, झारखंड में दावा-आपत्ति दर्ज कराने की समयसीमा बढ़ाने के कारण अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया गया है। जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं, वे फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग कर सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज अपने किसी भी विवरण में सुधार कराने के लिए मतदाता फॉर्म-8 के माध्यम से दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।


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19 अक्तूबर को प्रकाशित होगी संशोधित अंतिम मतदाता सूची
बुधवार, 30 सितंबर को दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। दावों और आपत्तियों के निस्तारण की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित अंतिम मतदाता सूची 19 अक्तूबर 2026 को प्रकाशित होगी। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर एसआईआर-2026 से संबंधित विभिन्न प्रकार की मतदाता सेवाएं और अद्यतन मतदाता सूची देखने की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता इस पोर्टल पर जाकर एसआईआर-2026 से जुड़ी मतदाता सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और संशोधित सूची की स्थिति देख सकते हैं।

 
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