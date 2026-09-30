रेलवे का त्योहारों पर बड़ा तोहफा: हटिया से बेंगलुरु-मुंबई के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

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हटिया से बेंगलुरु के बीच ट्रेन संख्या 08637 पूजा स्पेशल का संचालन 14 अक्तूबर से एक नवंबर तक किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को सुबह 9:00 बजे हटिया स्टेशन से रवाना होगी और अगले दिन रात 8:45 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। वहीं, वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 08638 बेंगलुरु-हटिया स्पेशल 16 अक्तूबर से 13 नवंबर तक संचालित होगी। यह गाड़ी हर शुक्रवार को रात 12:30 बजे बेंगलुरु से प्रस्थान करेगी और रविवार को दोपहर 12:30 बजे हटिया पहुंचेगी। रेलवे ने इस मार्ग पर यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को ध्यान में रखकर यह साप्ताहिक सेवा शुरू की है।ये भी पढ़ें-दूसरी तरफ, हटिया से मुंबई के लिए ट्रेन संख्या 08609 का संचालन 12 से 26 अक्तूबर तक किया जाएगा। यह स्पेशल ट्रेन प्रत्येक सोमवार को शाम 4:20 बजे हटिया से प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 9:50 बजे मुंबई पहुंचेगी। इसके अलावा, वापसी में ट्रेन संख्या 08610 मुंबई-हटिया स्पेशल 13 से 27 अक्तूबर तक हर मंगलवार को रात 10:55 बजे मुंबई से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 4:30 बजे हटिया पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन व्यवस्था से दोनों प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को त्योहारों के दौरान आवागमन में सुविधा होगी।