झारखंड: दो अक्तूबर से प्रदेश में वन्यजीव सप्ताह, रांची समेत सभी जिलों में होंगे जागरूकता कार्यक्रम

वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से झारखंड वन विभाग की ओर से दो अक्टूबर से वन्यजीव सप्ताह मनाया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में पत्रकारवार्ता आयोजित की गई। इसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी संजीव कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी दी।

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अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव सप्ताह के दौरान राजधानी रांची के साथ-साथ राज्य के सभी जिलों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें पेंटिंग प्रतियोगिता, साइकिलिंग कार्यक्रम, बाइक रैली और जागरूकता अभियान प्रमुख हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वन्यजीवों और जंगलों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी संजीव कुमार ने कहा कि जंगल और वन्यजीवों का संरक्षण वन विभाग की प्राथमिकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद विभाग लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन कर्मियों की कमी जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन उपलब्ध संसाधनों के साथ संरक्षण कार्य जारी है।उन्होंने पक्षियों के संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए पक्षियों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। वन्यजीव सप्ताह के दौरान मानव और वन्यजीवों के बीच बेहतर समन्वय तथा संरक्षण के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। विभाग का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जंगल और वन्यजीवों का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन के साथ-साथ मानव जीवन के लिए भी जरूरी है।