झारखंड के गुमला में बारिश से कई गांवों में तबाही: मकान धराशायी, मलबे में दबा घरेलू सामान; कई परिवार बेघर

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गोया गांव में रफीक खान के मकान की दीवार अचानक गिर गई। इसकी चपेट में आने से जियाउल खान के मकान की दीवार और एस्बेस्टस की छत क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के दौरान परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और सभी को मलबे से बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, गुमला भेजा गया।सरांगो नवाटोली में शंकर उरांव के मकान की दीवार गिरने से छत को नुकसान पहुंचा। वहीं, मलगो गांव में लक्ष्मण राम के घर की दीवार ढह गई। मलबे में करीब 10 बोरी चावल और गेहूं, लहसुन, प्याज सहित दो साइकिलें दबकर नष्ट हो गईं। घाघरा छठ मोहल्ले में ललिता देवी के मकान का छप्पर और एस्बेस्टस भी टूट गया।सलगी गांव में जलजमाव के कारण जगमोहन लोहरा का मकान पूरी तरह धराशायी हो गया। परिजनों का आरोप है कि सड़क किनारे बने छोटे पुल से बारिश का पानी घर में घुसने के कारण यह स्थिति बनी।ये भी पढ़ें-लगातार बारिश से प्रभावित परिवारों के सामने रहने और जरूरी सामान बचाने का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ितों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर तत्काल राहत सामग्री, मुआवजा और आवास उपलब्ध कराने की मांग की है।