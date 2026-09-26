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जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा धांधली: सीआईडी ने तीन अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

Sat, 26 Sep 2026 08:06 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 26 Sep 2026 08:06 PM IST
सार

जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में अनुचित लाभ लेने के आरोप में सीआईडी ने तीन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय कुमार, संजय कुमार और रामाकृष्णा कुमार सिंह के रूप में हुई है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।
 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीआईडी ने जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने गिरफ्तार किए गए तीनों अभ्यर्थियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह पूरी कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की गई है। जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली के आरोप में यह कार्रवाई हुई है।
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गिरफ्तार अभ्यर्थियों की हुई पहचान
सीआईडी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीनों अभ्यर्थियों की पहचान कर ली गई है। पहले अभ्यर्थी का नाम अजय कुमार है। उनके पिता का नाम सीताराम प्रसाद है। अजय कुमार कोडरमा जिले के सतगावां थाना क्षेत्र के खास, नंदूडीह के निवासी हैं। दूसरे गिरफ्तार अभ्यर्थी की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। उनके पिता का नाम मनोज साव है। संजय कुमार गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा के रहने वाले हैं। तीसरे अभ्यर्थी का नाम रामाकृष्णा कुमार सिंह है। उनके पिता का नाम अजय कुमार सिंह है। वह गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के कटरियाटाड़ के निवासी हैं।
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अनुचित लाभ लेने के आरोप में कार्रवाई
सीआईडी के अनुसार, तीनों अभ्यर्थियों ने जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त किया था। परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की जांच के दौरान इन अभ्यर्थियों की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीआईडी ने गिरफ्तारी के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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परीक्षा धांधली मामले की जांच जारी
यह कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीआईडी के मुताबिक, मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी सामने आ सकती है।
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