जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा धांधली: सीआईडी ने तीन अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

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सीआईडी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीनों अभ्यर्थियों की पहचान कर ली गई है। पहले अभ्यर्थी का नाम अजय कुमार है। उनके पिता का नाम सीताराम प्रसाद है। अजय कुमार कोडरमा जिले के सतगावां थाना क्षेत्र के खास, नंदूडीह के निवासी हैं। दूसरे गिरफ्तार अभ्यर्थी की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। उनके पिता का नाम मनोज साव है। संजय कुमार गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा के रहने वाले हैं। तीसरे अभ्यर्थी का नाम रामाकृष्णा कुमार सिंह है। उनके पिता का नाम अजय कुमार सिंह है। वह गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के कटरियाटाड़ के निवासी हैं।सीआईडी के अनुसार, तीनों अभ्यर्थियों ने जेएसएससी-सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त किया था। परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की जांच के दौरान इन अभ्यर्थियों की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सीआईडी ने गिरफ्तारी के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।यह कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीआईडी के मुताबिक, मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी सामने आ सकती है।