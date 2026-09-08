झारखंड: JPSC-JSSC विवाद में भाजपा का सरकार पर हमला, दोषियों की गिरफ्तारी और मुकदमे वापसी की उठाई मांग

जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा ने मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रांची उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा रांची महानगर के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत जिला स्कूल मैदान से हुई। यहां से कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।

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'परीक्षा में धांधली के बड़े आरोपी खुले घूम रहे'

घेराव को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन अब केवल राज्य तक सीमित नहीं है। सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों पर मुकदमे दर्ज कर उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में धांधली के बड़े आरोपी खुले घूम रहे हैं, जबकि सीआईडी के माध्यम से छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर महज दिखावा किया जा रहा है।

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'भाजपा चरणबद्ध तरीके से व्यापक आंदोलन करेगी'

साहू ने कहा कि सीबीआई जांच के बिना छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों की गिरफ्तारी और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो भाजपा चरणबद्ध तरीके से व्यापक आंदोलन करेगी।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वर्षों तक मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि भाजपा छात्रों की आवाज सड़क से सदन तक उठाएगी। महापौर रोशनी खलखो ने भी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की।