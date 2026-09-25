धनबाद: जमीन के अंदर से अचानक निकलने लगा धुआं, पुरानी कोयला खदान में आग की आशंका; दहशत में लोग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Fri, 25 Sep 2026 06:50 PM IST
सार
धनबाद के एकड़ा इलाके में जमीन के अंदर से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इलाके में पहले कोयला खनन होता था। स्थानीय लोगों ने भूमिगत आग की आशंका जताते हुए बीसीसीएल से तत्काल जांच की मांग की है।
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विस्तार
लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा इलाके में शुक्रवार को अचानक जमीन के अंदर से धुआं निकलने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। जमीन से लगातार धुआं निकलता देख स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। लोगों को आशंका है कि कहीं जमीन के नीचे पुरानी कोयला खदान में आग तो नहीं सुलग रही है।
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पुरानी खदान वाले इलाके से निकल रहा धुआं
स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस स्थान से धुआं निकल रहा है, वहां पूर्व में बीसीसीएल की ओर से कोयला खनन किया जाता था। खनन के बाद संबंधित क्षेत्र को बालू से भर दिया गया था। लोगों का कहना है कि तेज बारिश के बाद जमीन में नमी बढ़ने पर पहले भी इस स्थान से धुआं निकलने की स्थिति सामने आती रही है। हालांकि, इस बार धुआं निकलने की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
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भूमिगत आग और भू-धंसान का डर
धनबाद के कोयलांचल में भूमिगत आग और भू-धंसान की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को डर है कि कहीं एकड़ा में भी भूमिगत आग या गैस के कारण कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न न हो जाए। लोगों का कहना है कि जमीन के नीचे वास्तविक स्थिति की जानकारी तकनीकी जांच के बाद ही सामने आ सकती है।
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सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी
घटना की सूचना बीसीसीएल को दे दी गई है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक बीसीसीएल का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि धुआं निकलने वाली जगह की तत्काल जांच कराई जानी चाहिए, ताकि किसी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके।
जांच के बाद ही साफ होगा धुएं का कारण
फिलहाल जमीन से धुआं निकलने का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। बीसीसीएल की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि धुआं भूमिगत कोयले के सुलगने, गैस या किसी अन्य कारण से निकल रहा है। स्थानीय लोग मामले में तत्काल जांच और सुरक्षा उपाय किए जाने की मांग कर रहे हैं।