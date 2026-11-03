रांची: 72 छठ घाटों पर खास इंतजाम, सफाई के लिए उतरेंगे 1200 से अधिक सफाई मित्र; आठ जोन में बंटा शहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Tue, 03 Nov 2026 03:29 PM IST
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लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां तेज हो गई हैं। रांची नगर निगम ने व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पूजा वातावरण सुनिश्चित करने की व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत शहर के सभी 72 छठ घाटों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिन्हें आठ जोन में विभाजित किया गया है।
नगर निगम ने छठ घाटों और संपर्क मार्गों की सफाई के लिए 1200 से अधिक सफाई मित्रों को लगाया है। घाटों पर पर्याप्त रोशनी के लिए 25 विशेष टीमें तैनात की गई हैं। जलाशयों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें जलकुंभी और गाद हटाई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर गहरे पानी वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और घेराबंदी की जा रही है। निगम विभिन्न छठ पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। लक्ष्य है कि महापर्व से पहले सभी घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश और सुरक्षा की व्यवस्था पूरी हो जाए।
घाटों का प्रबंधन और सफाई अभियान
रांची नगर निगम ने शहर के सभी 72 छठ घाटों को आठ जोन में बांटा है। यह विभाजन बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए किया गया है। 1200 से अधिक सफाई मित्रों को घाटों और संपर्क मार्गों की सफाई के लिए लगाया जाएगा। पेड़ों की छंटाई और अन्य संबंधित कार्यों के लिए भी दो विशेष टीमें बनाई गई हैं। यह व्यापक इंतजाम श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण देने के लिए किए जा रहे हैं।
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सुरक्षा उपाय और समन्वय
छठ घाटों को पूजा के अनुकूल बनाने के लिए जलाशयों की सफाई पर विशेष ध्यान है। आधुनिक मशीनों से जलकुंभी और गाद हटाने का काम लगातार जारी है। गहरे पानी वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और घेराबंदी की जा रही है। यह कदम व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी परेशानी से बचाने के लिए है। नगर निगम छठ पूजा समितियों के साथ लगातार समन्वय बना रहा है ताकि सभी जरूरतें पूरी हों।
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नगर निगम ने छठ घाटों और संपर्क मार्गों की सफाई के लिए 1200 से अधिक सफाई मित्रों को लगाया है। घाटों पर पर्याप्त रोशनी के लिए 25 विशेष टीमें तैनात की गई हैं। जलाशयों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें जलकुंभी और गाद हटाई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर गहरे पानी वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और घेराबंदी की जा रही है। निगम विभिन्न छठ पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। लक्ष्य है कि महापर्व से पहले सभी घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश और सुरक्षा की व्यवस्था पूरी हो जाए।
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घाटों का प्रबंधन और सफाई अभियान
रांची नगर निगम ने शहर के सभी 72 छठ घाटों को आठ जोन में बांटा है। यह विभाजन बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए किया गया है। 1200 से अधिक सफाई मित्रों को घाटों और संपर्क मार्गों की सफाई के लिए लगाया जाएगा। पेड़ों की छंटाई और अन्य संबंधित कार्यों के लिए भी दो विशेष टीमें बनाई गई हैं। यह व्यापक इंतजाम श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण देने के लिए किए जा रहे हैं।
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सुरक्षा उपाय और समन्वय
छठ घाटों को पूजा के अनुकूल बनाने के लिए जलाशयों की सफाई पर विशेष ध्यान है। आधुनिक मशीनों से जलकुंभी और गाद हटाने का काम लगातार जारी है। गहरे पानी वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और घेराबंदी की जा रही है। यह कदम व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी परेशानी से बचाने के लिए है। नगर निगम छठ पूजा समितियों के साथ लगातार समन्वय बना रहा है ताकि सभी जरूरतें पूरी हों।