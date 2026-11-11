झारखंड बोर्ड परीक्षा 2027: 12 नवंबर से भरें मैट्रिक-इंटर के फॉर्म, फरवरी में शुरू हो सकती हैं परीक्षाएं

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जैक की ओर से वर्ष 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।विद्यार्थियों को आवेदन करते समय जरूरी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है। फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच कर लें, ताकि किसी तरह की गलती के कारण बाद में परेशानी न हो।मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों को लेकर विद्यार्थियों में उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि, जैक ने अभी तक वर्ष 2027 की परीक्षाओं का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है।सूत्रों के अनुसार, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ जैक की आधिकारिक घोषणाओं पर भी नजर रखनी चाहिए।परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को निर्धारित समय के भीतर आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। आखिरी तारीख तक इंतजार करने से वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतों के कारण परेशानी हो सकती है।विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म भरने से पहले जरूरी दस्तावेज और विवरण तैयार रखें। परीक्षा की तिथि, आवेदन की अंतिम तारीख और अन्य दिशा-निर्देशों से जुड़ी जानकारी के लिए जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाएं ही मान्य होंगी।