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जांच के मुताबिक, एफआरओ मुख्य परीक्षा के बाद रविशंकर ने पंकज प्रसून, रितिक रोशन और राजेश शंकर तिवारी समेत करीब 12 अभ्यर्थियों को रांची के रातू स्थित एक मकान में एकत्र किया। वहां उसने सभी अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन बंद करा दिए। इसके बाद किताबों और एआई से तैयार सामग्री की मदद से उसने अभ्यर्थियों के वैकल्पिक विषयों की उत्तर-पुस्तिकाएं अलग से लिखवाईं। उत्तर-पुस्तिकाएं लिखने के बाद ये सभी 12 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल भी घोषित हुए। सीआईडी जांच में इन गंभीर तथ्यों का खुलासा हुआ है।सीआईडी जांच में एफआरओ और एसीएफ परीक्षा के अलावा चौदहवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में भी आरोपी रविशंकर की भूमिका सामने आई है। दावा है कि आरोपी ने इन परीक्षाओं के लिए भी अभ्यर्थियों का विवरण जुटाकर सह-आरोपी धर्मेंद्र कुमार को उपलब्ध कराया था। जांच एजेंसी रविशंकर को कथित नियुक्ति और परीक्षा घोटाले में सक्रिय संगठित गिरोह की मुख्य कड़ी मानकर उसके खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर रही है। उसने परीक्षा एजेंसियों के अधिकारियों और अध्यक्ष के करीबी के बीच समन्वय स्थापित किया था।सीआईडी ने मामले में सह-आरोपियों धर्मेंद्र कुमार, रामबीर सिंह, अभय कुमार तिवारी, अरुण कुमार, ब्रज कुमार राम और संजीत कुमार के बयानों को जांच का आधार बनाया है। इसके अतिरिक्त सीआईडी ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), टावर लोकेशन, जब्त दस्तावेज और बैंक खातों के वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की है। मई 2025 में धर्मेंद्र कुमार और अरुण कुमार के साथ रविशंकर की आइजोल यात्रा तथा तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष के परिवार से जुड़े मोबाइल नंबर पर हुई बातचीत के प्रमाण जांच एजेंसी को मिले हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार की पत्नी के नाम पर खरीदे गए वाहन के लिए रविशंकर की ओर से किए गए भुगतान की जानकारी भी सीआईडी ने अदालत को दी है।