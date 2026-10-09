झारखंड में पुलिस पर बर्बरता का आरोप: आदिवासी महिला को थाने में पीटा, सीएम ने लिया संज्ञान; मांगी रिपोर्ट

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झारखंड जनाधिकार महासभा के अनुसार, यह घटना 5 अक्तूबर को दोपहर के समय घटी। पीड़ित महिला पुनिया देवी अपने गांव के पास बकरी चरा रही थीं। उसी दौरान बरियातू थाना के थाना प्रभारी अपने तीन अन्य सहयोगियों के साथ सादे कपड़ों में वहां पहुंचे। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बिना किसी वजह के उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। पुलिसकर्मी महिला को जबरन रास्ते भर पीटते और अभद्र व्यवहार करते हुए थाने ले गए। इसके बाद उन्हें पूरी रात थाने में हिरासत में रखा गया और प्रताड़ित किया गया।पीड़ित महिला का आरोप है कि बरियातू थाने में ले जाकर पुलिसकर्मियों ने उन्हें उल्टा टांग दिया और निर्दयता से पीटा। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए जातिसूचक गालियां भी दीं। प्रताड़ना का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि महिला को अगले दिन देर रात को थाने से रिहा किया गया। थाने में हुई इस कथित प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार के कारण पीड़ित महिला की हालत बिगड़ गई। इस घटना के सामने आते ही स्थानीय निवासियों, आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है।मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार पुलिस को तुरंत जांच शुरू करने और दोषी पुलिसकर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की स्थिति राज्य में किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर, झारखंड जनाधिकार महासभा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। संगठनों ने आरोपी थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रताड़ना निवारण अधिनियम यानी एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है।