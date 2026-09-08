झारखंड परीक्षा विवाद: पेपर लीक केस में SIT का शिकंजा, 350 अभ्यर्थियों से पूछताछ; दोषियों की गिरफ्तारी जारी

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एसआईटी अब तक नौ सफल अभ्यर्थियों, परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी के दो कर्मियों और एक दलाल समेत कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जांच टीम ने अब तक 350 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ पूरी कर ली है।एसआईटी ने मंगलवार को भी 25 सफल अभ्यर्थियों और संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ की। अब तक की जांच और छानबीन में यह बात साफ हो चुकी है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर सेटिंग हुई थी और प्रश्नपत्र लीक किया गया था। सिंडिकेट के सदस्यों ने सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर प्रश्न और उनके उत्तर रटवाए थे।सीआईडी ने मामले के मुख्य साजिशकर्ता अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी, भाई अक्षय तिवारी, दीपक कुमार, उमेश कुमार राय, विजय कुमार तिवारी, आनंद कुमार सिंह, समीर कुमार और कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। एसआईटी सत्यापन में दोषी मिलने वाले अभ्यर्थियों की लगातार गिरफ्तारी कर रही है और जल्द ही गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।परीक्षा के संचालन की मुख्य जिम्मेदारी वेबेल एजेंसी को दी गई थी, जिसने अपनी सहयोगी एजेंसी आइसीएन को परीक्षा के काम में लगाया था। इसी आइसीएन एजेंसी ने पेपर लीक, सेटिंग और अनियमितता के जरिये अभ्यर्थियों से पैसे लेकर पास कराने की पूरी साजिश रची। जांच में यह सच सामने आया है कि 12 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक में परीक्षा पास कराने का सौदा तय किया गया था। एसआईटी ने आइसीएन एजेंसी के दो कर्मियों सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। अभ्यर्थियों को सांठगांठ से पास कराने में शामिल दलाल राजन कुमार को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।गिरफ्तार अभ्यर्थियों से हुई पूछताछ में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है। अब सीआईडी इस परीक्षा घोटाले से जुड़े सिंडिकेट के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। जांच अधिकारियों के अनुसार मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक सिंडिकेट के अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क का राज खुलेगा। सीआईडी की टीम कई अन्य संदिग्धों के खिलाफ जांच और सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखे हुए है।