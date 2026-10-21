झारखंड: बारिश पर ब्रेक, सुबह ठंड तो दोपहर में गर्मी; जानें 26 अक्तूबर तक मौसम का हाल

मानसून की वापसी के बाद झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बना हुआ है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार, 26 अक्तूबर तक राज्य के किसी भी जिले के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह के समय हल्की धुंध और गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है, वहीं दिन चढ़ने के साथ मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से लोगों को हल्की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

जमशेदपुर सबसे गर्म, रांची में रातें रहेंगी ठंडी

रांची मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, बुधवार को राज्य के अलग-अलग जिलों में तापमान में अंतर देखने को मिलेगा। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। यहां न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, पलामू में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। औद्योगिक शहर धनबाद में भी गर्मी का असर बना रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बोकारो में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रामगढ़ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, गुमला में मौसम सुहावना रहने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 16.5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और पलामू में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण राज्य के अलग-अलग जिलों में मौसम का असर भी अलग-अलग दिखाई दे रहा है।

22 से 26 अक्तूबर तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 22 से 26 अक्तूबर तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। 22 अक्तूबर को राज्यभर में बारिश के आसार नहीं हैं। रांची और आसपास के इलाकों में सुबह हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। 23 अक्तूबर को दिनभर धूप खिलने का अनुमान है। दोपहर में तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी महसूस हो सकती है।



24 अक्तूबर को राज्य के अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। 25 अक्तूबर को अलग-अलग जिलों के अधिकतम तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे दोपहर की गर्मी में थोड़ा अंतर आएगा। वहीं, 26 अक्तूबर को सुबह और रात के समय ठंडक का असर कुछ और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, इस अवधि में राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है और मौसम साफ रहने का अनुमान है।

रांची, जमशेदपुर और धनबाद का AQI 87

मौसम में बदलाव के साथ राज्य के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 87 दर्ज किया गया है। यह मध्यम श्रेणी में आता है। शुष्क मौसम और सुबह हल्की धुंध के बावजूद इन शहरों में हवा की गुणवत्ता फिलहाल मध्यम स्तर पर है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के कारण वायु गुणवत्ता में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। इस तरह झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत रहेगी। सुबह और रात में ठंडक महसूस होगी, जबकि दोपहर में धूप के कारण गर्मी का असर बना रह सकता है।