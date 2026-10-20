झारखंड: रांची में 21 अक्तूबर को निकलेगी मां दुर्गा की विसर्जन शोभायात्रा, दोपहर बिहार क्लब से निकलेगा जुलूस

राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के समापन के बाद 21 अक्तूबर को मां दुर्गा की प्रतिमाओं की विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों से दोपहर बाद गाजे-बाजे और पारंपरिक उत्साह के साथ विसर्जन जुलूस निकलेगा। पूजा समितियां निर्धारित मार्गों से होते हुए प्रतिमाओं को विभिन्न तालाबों और जलाशयों तक ले जाएंगी। कई प्रतिमाओं का विसर्जन बड़ा तालाब में किया जाएगा।

रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के अलग-अलग पूजा पंडालों से प्रतिमाएं पारंपरिक मार्गों से होते हुए निर्धारित तालाबों और डैम तक पहुंचेंगी। इसके लिए पूजा समितियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे कई पूजा पंडालों से शोभायात्रा शुरू होगी। श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों और गाजे-बाजे के साथ मां दुर्गा को विदाई देंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

श्री राम लला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि समिति की बड़ी प्रतिमा का विसर्जन पंडाल परिसर में ही किया जाएगा। वहीं, छोटी प्रतिमा को शोभायात्रा के साथ बड़ा तालाब ले जाकर विसर्जित किया जाएगा।

इधर, महानगर दुर्गा पूजा समिति की विसर्जन शोभायात्रा दोपहर तीन बजे बिहार क्लब से निकलेगी। समिति के अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने बताया कि जुलूस शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए बड़ा तालाब पहुंचेगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

शहर की अन्य पूजा समितियां भी अपनी प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित तालाबों और जलाशयों में करेंगी। विसर्जन को लेकर पूजा समितियों ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मां दुर्गा की विदाई के साथ ही राजधानी में दुर्गा पूजा का समापन हो जाएगा।