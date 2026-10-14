झारखंड: प्लास्टिक की पिस्तौल दिखाकर टोटो और मोबाइल लूटा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

झारखंड के साहिबगंज जिले की रांगा थाना पुलिस ने प्लास्टिक की पिस्तौल दिखाकर टोटो व मोबाइल लूटने वाले आरोपी सोनू दे को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटी गई टोटो गाड़ी और वारदात में प्रयुक्त खिलौना हथियार बरामद कर लिया है। दुमका जिले के गोपीकांदर कुशिरा निवासी टोटो चालक रवींद्र पाल की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को दबोचकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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पीड़ित टोटो चालक रवींद्र पाल ने रांगा थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार अमड़ापाड़ा बाजार में एक व्यक्ति ने लिट्टीपाड़ा से हिरणपुर जाने के लिए उसका टोटो आरक्षित कराया। तय योजना के तहत 12 अक्तूबर की सुबह छह बजे चालक लिट्टीपाड़ा पहुंचा और आरोपी को बैठाकर हिरणपुर के लिए रवाना हुआ। हिरणपुर के निकट पहुंचकर आरोपी ने थोड़ा आगे चलने की बात कहकर वाहन को दुलमी और फिर बांसकोला की तरफ ले जाने को कहा। बांसकोला मोड़ से दक्षिण की तरफ करीब एक किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर पहुंचते ही आरोपी ने पीछे से बंदूक सटा दी। आरोपी ने खुद को एमसीसी संगठन का सदस्य बताते हुए चालक का मोबाइल और टोटो छीन लिया।थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर त्वरित छापेमारी की। पुलिस ने महेशपुर निवासी आरोपी सोनू दे को बरहेट से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटा गया टोटो और वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने जिस हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया था, वह प्लास्टिक का खिलौना था। पुलिस ने आरोपी सोनू दे से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।