झारखंड: रांची की रितु विश्वकर्मा ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 12.18 किमी लंबी क्रोशिया लाइन तैयार की

झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली रितु विश्वकर्मा ने अपनी कला और मेहनत के दम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। पुंदाग स्थित एकलव्य टॉवर की निवासी रितु ने 12.18 किलोमीटर यानी 7.57 मील लंबी क्रोशिया बंटिंग लाइन तैयार कर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यह रिकॉर्ड ‘महिला मनोविकास (भारत)’ संस्था के साथ मिलकर विशाखापत्तनम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बनाया।

मूल रूप से कटहल मोड़ क्षेत्र की रहने वाली रितु पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से क्रोशिया और बुनाई का काम कर रही हैं। उनके लिए बुनाई केवल शौक नहीं, बल्कि अपनी कलात्मकता को व्यक्त करने का माध्यम भी है। इसी हुनर को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया।

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गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए रितु ने लगातार तीन महीने तक कड़ी मेहनत की। ‘महिला मनोविकास’ संस्था के साथ पंजीकरण कराने के बाद उन्होंने बिना समय गंवाए क्रोशिया बंटिंग तैयार करने का काम शुरू कर दिया। दिन-रात मेहनत के बाद उन्होंने 12.18 किलोमीटर लंबी क्रोशिया लाइन तैयार की।

आयोजकों की ओर से 7 अगस्त 2026 को सबसे लंबी क्रोशिया लाइन का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया था। रितु को 3 अगस्त को पुरस्कार से संबंधित सूचना मिली, जबकि आधिकारिक प्रमाण पत्र उन्हें 30 सितंबर 2026 को डाक के माध्यम से प्राप्त हुआ।



रितु ने अपनी स्कूली शिक्षा राजेंद्र गर्ल्स स्कूल से पूरी की और उच्च शिक्षा धनबाद-सिंदरी से हासिल की है। उन्हें इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन की जानकारी अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से मिली थी। रिश्तेदार की सलाह पर उन्होंने ‘महिला मनोविकास’ संस्था के आयोजन के लिए अपना पंजीकरण कराया। पंजीकरण के बाद उन्होंने पूरी लगन के साथ रिकॉर्ड के लिए क्रोशिया बंटिंग तैयार करना शुरू किया। बुनाई के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक के अनुभव ने उन्हें इस चुनौती को पूरा करने में मदद की।गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद रितु ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने शौक को लगन, अनुशासन और मेहनत के साथ आगे बढ़ाए तो बड़े से बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि से रांची और पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है। रितु की सफलता ने यह साबित किया है कि किसी हुनर को लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाया जाए तो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है।