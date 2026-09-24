फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   Jharkhand: High Court gets tough over failure to install CCTV cameras in police stations.

झारखंड: थानों में सीसीटीवी न लगाने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, शीर्ष अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

Thu, 24 Sep 2026 06:38 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 24 Sep 2026 06:38 PM IST
सार

झारखंड हाईकोर्ट ने थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने अनुपालन में देरी और टेंडर प्रक्रिया पर नाराजगी जताई।

 

विज्ञापन
Jharkhand: High Court gets tough over failure to install CCTV cameras in police stations.
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मौखिक टिप्पणी की कि सरकार अदालती आदेशों का पालन करने के बजाय अपने शपथ पत्रों में वास्तविक स्थिति छिपाकर मामले को टालने का प्रयास कर रही है।

विज्ञापन


प्रताड़ना मामले में स्वतः संज्ञान
यह मामला ईचागढ़ पुलिस हिरासत में एक गिरफ्तार व्यक्ति को प्रताड़ित किए जाने की घटना से संबंधित है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। इसके बाद से ही अदालत पूरे राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन की निरंतर निगरानी कर रही है।
विज्ञापन


हिरासत में मौतों पर जताई चिंता
खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्ष 2018 के बाद से अब तक राज्य में पुलिस हिरासत में मौत के 450 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद भी, पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न लगाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अदालत ने कहा कि हिरासत में ऐसी घटनाओं को रोकने, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना बहुत आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: शांभवी की पोस्ट पर तेजस्वी का हमला; बोले- क्रॉप करके आरोपियों के नाम क्यों हटाए?


टेंडर प्रक्रिया निष्फल रहने पर सवाल
सुनवाई में अदालत ने इस पर भी गहरा असंतोष प्रकट किया कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चार बार टेंडर जारी किए गए, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक द्वारा इसकी जिम्मेदारी गृह विभाग पर डालने को गैर-जिम्मेदाराना आचरण बताया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक खुद अदालत के समक्ष उपस्थित थीं।

अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी
अदालत ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई आरंभ करना ही एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है। हालांकि, खंडपीठ ने कोई भी अंतिम कदम उठाने से पूर्व तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को निर्धारित की गई है, जिसमें अधिकारियों के जवाब और वास्तविक प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed