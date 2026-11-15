Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   Jharkhand: Counseling for 31 assistant teacher candidates in Jamshedpur to be held on November 17

झारखंड: जमशेदपुर में 31 सहायक आचार्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 नवंबर को, डीएसई कार्यालय में होगा सत्यापन

Sun, 15 Nov 2026 04:09 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 15 Nov 2026 04:09 PM IST
सार

पूर्वी सिंहभूम में सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 31 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 नवंबर को होगी। इनमें गणित-विज्ञान के चार नए अनुशंसित अभ्यर्थी और 27 पूर्व चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। डीएसई कार्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

 

विज्ञापन
Jharkhand: Counseling for 31 assistant teacher candidates in Jamshedpur to be held on November 17
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के संशोधित और अतिरिक्त परीक्षाफल के आधार पर चयनित 31 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 17 नवंबर  को होगी। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह काउंसलिंग बिष्टुपुर स्थित जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) कार्यालय के सभागार में सुबह 11:00 बजे शुरू होगी।

विज्ञापन


अभ्यर्थियों की श्रेणियां और चयन आधार
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार काउंसलिंग में 31 अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में बुलाया गया है। इनमें कक्षा छह से आठ के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए चार नव-अनुशंसित अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनके नाम तपन कुमार मलिक, भीम प्रसाद शर्मा, बीथिका मंडल और अर्जुन महतो हैं। वहीं दूसरी श्रेणी में अतिरिक्त परीक्षाफल जारी होने के बाद जिला या आरक्षण कोटि में बदलाव वाले 27 पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को रखा गया है। इन सभी अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभ्यर्थियों की सूची, जांच-पत्रक का प्रारूप और हेल्पलाइन की जानकारी जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in पर उपलब्ध करा दी गई है।
विज्ञापन


दस्तावेज की जांच और सख्त नियम
प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। काउंसिलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित जांच-पत्रक अपनी ही लिखावट में भरना होगा। लिखावट में किसी भी प्रकार की अशुद्धि या गलती होने पर जांच-पत्रक स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि कोई अभिलेख या दी गई सूचना गलत पाई जाती है, तो जिला शिक्षा स्थापना समिति संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगी। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


काउंसलिंग के लिए आवश्यक अभिलेख
अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य किया गया है। इनमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण तथा जेटेट के अंक-पत्र व उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र शामिल हैं। इसके साथ ही संबंधित संस्थान की मान्यता का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र और 02 जून 2016 के बाद का निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र लाना होगा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र जरूरी है। पारा शिक्षक कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में अनुभव और स्वच्छता प्रमाण-पत्र, परीक्षा का मूल प्रवेश-पत्र तथा तीन हाल ही में खिंचवाई गई ब्लैक एंड व्हाइट पासपोर्ट साइज फोटो लानी होंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed