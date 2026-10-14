झारखंड: 40 लाख के आभूषण चोरी का खुलासा, किशोर समेत तीन गिरफ्तार; लाखों का माल भी बरामद

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चोरी गए आभूषणों की बरामदगी

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को डीवीसी कॉलोनी स्थित क्वार्टर में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। चोर क्वार्टर से लगभग 40 लाख रुपये मूल्य के जेवरात और एक लाख रुपये नकद चुराकर ले गए थे। इस संबंध में चंद्रपुरा थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विज्ञापन



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पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बेरमो के अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने पूर्व में कमला माता मंदिर पहाड़ी से बिरसा बस्ती निवासी 26 वर्षीय रोहित कुमार और 22 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार किया था। उनके पास से चांदी के कुछ सामान और 5,500 रुपये नकद बरामद हुए थे। दोनों आरोपितों को 30 सितंबर को अदालत में पेश किया गया था।



छापेमारी में सफलता

पहले से गिरफ्तार दोनों आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। इसी कड़ी में मंगलवार को छापेमारी कर दो युवकों और एक किशोर को पकड़ा गया। गिरफ्तार युवकों में बेरमो के पश्चिम पल्ली निवासी 19 वर्षीय मो दानिश और चंद्रपुरा के संडे मार्केट निवासी 19 वर्षीय साहिल उर्फ कारू शामिल हैं। पुलिस ने किशोर की पहचान गुप्त रखी है। बुधवार को पुलिस ने दोनों बालिग युवकों की परेड भी कराई।



पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने सोने के चार कड़े, 11 कंगन, 24 चूड़ियां, एक मंगलसूत्र, 17 अंगूठियां, तीन गले के हार और 13 जोड़ी कान के झुमके समेत अन्य आभूषण बरामद किए। पुलिस फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को डीवीसी कॉलोनी स्थित क्वार्टर में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। चोर क्वार्टर से लगभग 40 लाख रुपये मूल्य के जेवरात और एक लाख रुपये नकद चुराकर ले गए थे। इस संबंध में चंद्रपुरा थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।ये भी पढ़ें- झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: जेएपी के 91 कर्मचारियों को मिलेगा पांच साल का बकाया वेतन, इंक्रीमेंट भी देना होगा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बेरमो के अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने पूर्व में कमला माता मंदिर पहाड़ी से बिरसा बस्ती निवासी 26 वर्षीय रोहित कुमार और 22 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार किया था। उनके पास से चांदी के कुछ सामान और 5,500 रुपये नकद बरामद हुए थे। दोनों आरोपितों को 30 सितंबर को अदालत में पेश किया गया था।पहले से गिरफ्तार दोनों आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। इसी कड़ी में मंगलवार को छापेमारी कर दो युवकों और एक किशोर को पकड़ा गया। गिरफ्तार युवकों में बेरमो के पश्चिम पल्ली निवासी 19 वर्षीय मो दानिश और चंद्रपुरा के संडे मार्केट निवासी 19 वर्षीय साहिल उर्फ कारू शामिल हैं। पुलिस ने किशोर की पहचान गुप्त रखी है। बुधवार को पुलिस ने दोनों बालिग युवकों की परेड भी कराई।पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने सोने के चार कड़े, 11 कंगन, 24 चूड़ियां, एक मंगलसूत्र, 17 अंगूठियां, तीन गले के हार और 13 जोड़ी कान के झुमके समेत अन्य आभूषण बरामद किए। पुलिस फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रही है।

बोकारो जिले के चंद्रपुरा स्थित डीवीसी कॉलोनी में हुई करीब 40 लाख रुपये मूल्य के आभूषणों की भीषण चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले की जांच कर रही विशेष पुलिस टीम ने एक किशोर समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने के चोरी हुए आभूषण बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस पहले भी दो आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर चुकी है। बेरमो अंचल के पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार ने बुधवार को इस सफलता की जानकारी दी।