फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   jharkhand bokaro 40 lakh jewellery theft three arrested gold ornaments recovered

झारखंड: 40 लाख के आभूषण चोरी का खुलासा, किशोर समेत तीन गिरफ्तार; लाखों का माल भी बरामद

Wed, 14 Oct 2026 04:29 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 14 Oct 2026 04:29 PM IST
सार

झारखंड के बोकारो जिले की डीवीसी कॉलोनी में 40 लाख रुपये के आभूषण और एक लाख रुपये नकद चोरी के मामले में पुलिस ने एक किशोर समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की निशानदेही पर सोने के कड़े, कंगन, चूड़ियां, अंगूठियां और अन्य जेवर बरामद हुए।

विज्ञापन
jharkhand bokaro 40 lakh jewellery theft three arrested gold ornaments recovered
Crime demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बोकारो जिले के चंद्रपुरा स्थित डीवीसी कॉलोनी में हुई करीब 40 लाख रुपये मूल्य के आभूषणों की भीषण चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले की जांच कर रही विशेष पुलिस टीम ने एक किशोर समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने के चोरी हुए आभूषण बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस पहले भी दो आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर चुकी है। बेरमो अंचल के पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार ने बुधवार को इस सफलता की जानकारी दी।
विज्ञापन


चोरी गए आभूषणों की बरामदगी
पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को डीवीसी कॉलोनी स्थित क्वार्टर में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। चोर क्वार्टर से लगभग 40 लाख रुपये मूल्य के जेवरात और एक लाख रुपये नकद चुराकर ले गए थे। इस संबंध में चंद्रपुरा थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: जेएपी के 91 कर्मचारियों को मिलेगा पांच साल का बकाया वेतन, इंक्रीमेंट भी देना होगा
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बेरमो के अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने पूर्व में कमला माता मंदिर पहाड़ी से बिरसा बस्ती निवासी 26 वर्षीय रोहित कुमार और 22 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार किया था। उनके पास से चांदी के कुछ सामान और 5,500 रुपये नकद बरामद हुए थे। दोनों आरोपितों को 30 सितंबर को अदालत में पेश किया गया था।


छापेमारी में सफलता
पहले से गिरफ्तार दोनों आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। इसी कड़ी में मंगलवार को छापेमारी कर दो युवकों और एक किशोर को पकड़ा गया। गिरफ्तार युवकों में बेरमो के पश्चिम पल्ली निवासी 19 वर्षीय मो दानिश और चंद्रपुरा के संडे मार्केट निवासी 19 वर्षीय साहिल उर्फ कारू शामिल हैं। पुलिस ने किशोर की पहचान गुप्त रखी है। बुधवार को पुलिस ने दोनों बालिग युवकों की परेड भी कराई।

पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने सोने के चार कड़े, 11 कंगन, 24 चूड़ियां, एक मंगलसूत्र, 17 अंगूठियां, तीन गले के हार और 13 जोड़ी कान के झुमके समेत अन्य आभूषण बरामद किए। पुलिस फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed