झारखंड: धनबाद में रेलवे लाइन के पास मिला अधिवक्ता आदित्य केसरी का शव, ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका

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प्रारंभिक जांच के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि अधिवक्ता की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। हालांकि, वह रेलवे लाइन के पास किन परिस्थितियों में पहुंचे और हादसा कैसे हुआ, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। स्थानीय निवासियों ने रेलवे ट्रैक के पास शव देखकर तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा बलों को दी। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और धनबाद थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया।घटना की खबर मिलते ही मृतक अधिवक्ता के स्वजन और परिचित अस्पताल पहुंचे। आदित्य केसरी के बड़े भाई सुबोध केसरी भी पेशे से अधिवक्ता हैं। हादसे की सूचना मिलते ही धनबाद के न्यायिक जगत में गहरा शोक व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में वकील अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली।पुलिस हर संभावित कोण से जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही और वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।