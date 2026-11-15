झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा: नतीजों से पहले 4.85 लाख अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट जारी, ऐसे करें चेक

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में शामिल हुए करीब 4.85 लाख अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। अब उम्मीदवार अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं। काउंसिल ने पहली बार परिणाम से पहले ओएमआर शीट जारी करने की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों का सत्यापन करने का मौका देना है।

4.85 लाख अभ्यर्थी देख सकेंगे अपनी ओएमआर शीट

झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, परीक्षा में शामिल हुए करीब 4.85 लाख अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवार जैक की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।

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इस सुविधा के जरिए अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में दर्ज किए गए अपने उत्तरों को दोबारा देख और जांच सकेंगे। इससे ओएमआर शीट की स्कैनिंग या उत्तरों के अंकन में हुई किसी संभावित गलती का पता लगाने में मदद मिलेगी। काउंसिल की इस पहल से मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और परिणाम जारी होने के बाद प्राप्तांकों या उत्तरों को लेकर होने वाले विवाद भी कम हो सकते हैं। बता दें कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 नवंबर को आयोजित की गई थी। इसमें कक्षा एक से पांच और कक्षा छह से आठ के लिए अलग-अलग परीक्षाएं कराई गई थीं।

आधिकारिक उत्तर कुंजी के लिए बनेंगी 30 कमेटियां

जैक की ओर से परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। उत्तरों की सही तरीके से जांच और समीक्षा के लिए कुल 30 कमेटियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक कमेटी में तीन विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। इस तरह उत्तर कुंजी तैयार करने और उसकी समीक्षा के काम में कुल 90 विशेषज्ञ शिक्षक शामिल होंगे।



कक्षा एक से पांच और कक्षा छह से आठ के अलग-अलग विषयों के लिए स्वतंत्र कमेटियां बनाई जाएंगी। इससे हर विषय के प्रश्नों और उनके उत्तरों की बारीकी से जांच की जा सकेगी।

विश्वविद्यालयों और अनुभवी शिक्षकों की ली जाएगी मदद

उत्तर कुंजी तैयार करने वाली कमेटियों में राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा।

इसके अलावा माध्यमिक यानी हाईस्कूल और प्लस टू विद्यालयों में कार्यरत अनुभवी शिक्षकों को भी इन कमेटियों का सदस्य बनाया जाएगा। जैक की इस व्यवस्था से उत्तर कुंजी की समीक्षा विशेषज्ञों के माध्यम से हो सकेगी। साथ ही अभ्यर्थियों को अपनी ओएमआर शीट देखने की सुविधा मिलने से वे अपने प्रदर्शन का बेहतर आकलन कर सकेंगे।