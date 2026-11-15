झारखंड: एनएचएम ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब 30 नवंबर तक मौका

झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने के इच्छुक विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), झारखंड ने विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब योग्य और इच्छुक चिकित्सक 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर निर्धारित की गई थी। विभाग के इस फैसले से डॉक्टरों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।

15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई अंतिम तारीख

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर को आधिकारिक विज्ञापन जारी किया था। इसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की गई थी।

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हालांकि, अब एनएचएम प्रशासन ने आवेदन की समय-सीमा में बदलाव करते हुए इसे 30 नवंबर कर दिया है। विभाग की ओर से जारी नई सूचना के अनुसार, पात्र और इच्छुक विशेषज्ञ डॉक्टर अब निर्धारित नई तारीख तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इस फैसले से उन चिकित्सकों को राहत मिलेगी, जो किसी कारण से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

निविदा के आधार पर होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की पूरी भर्ती प्रक्रिया निविदा आधारित व्यवस्था के तहत पूरी की जाएगी। इसके माध्यम से झारखंड के अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

30 नवंबर के बाद स्वीकार नहीं होंगे आवेदन

एनएचएम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को संशोधित समय-सीमा के भीतर यानी 30 नवंबर तक अपने आवेदन जमा करने होंगे। निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में इच्छुक चिकित्सकों को विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।