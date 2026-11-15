झारखंड: बहन को डूबता देख बचाने तालाब में कूदा 8 साल का भाई, दोनों मासूम भाई-बहन की डूबने से मौत

जामताड़ा जिले के आसनहरिया गांव में दुखद हादसे के दौरान घर के समीप स्थित तालाब में डूबने से दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आठ वर्षीय अबान शेख और उसकी पांच वर्षीय छोटी बहन माहिरा खातून के रूप में हुई है। खेलते समय छोटी बहन के पानी में गिर जाने के बाद बड़ा भाई उसे बचाने के लिए तालाब में उतर गया था, लेकिन पानी गहरा होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए।

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जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम आठ वर्षीय अबान शेख और उसकी पांच वर्षीय बहन माहिरा खातून अपने घर के पास आसनहरिया मोड़ की ओर खेलने के लिए निकले थे। काफी देर तक जब दोनों बच्चे घर वापस नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में बच्चों की खोजबीन शुरू की। काफी समय तक तलाश करने के बावजूद बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका।काफी देर बाद परिजनों और ग्रामीणों को घर के पास स्थित तालाब में बच्चों के होने की जानकारी मिली। ग्रामीणों के अनुसार, खेलते-खेलते सबसे पहले छोटी बहन माहिरा तालाब के पानी में गिर गई थी। बहन को डूबता देखकर उसका बड़ा भाई अबान बिना सोचे-समझे उसे बचाने के लिए तालाब में उतर गया। तालाब का पानी काफी गहरा था, जिसके कारण अबान खुद भी बाहर नहीं निकल सका और देखते ही देखते दोनों भाई-बहन गहरे पानी में समा गए।सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। तालाब से दोनों बच्चों के शव बाहर निकाले गए। इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद से आसनहरिया गांव का माहौल गमगीन है और हर कोई इस हृदयविदारक घटना से स्तब्ध है।