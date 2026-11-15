पलामू: बेकाबू पिकअप वैन का कहर, सड़क किनारे बैठे लोगों को कुचला; दो की दर्दनाक मौत, चालक फरार

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यह दर्दनाक हादसा खुरा गांव निवासी गोविंद राम के घर के सामने हुआ। घर के सामने सड़क के किनारे एक पेड़ गिरा हुआ था, जहां कुछ ग्रामीण बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सीधे लोगों पर चढ़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां बैठे 55 वर्षीय रामबचन बैठा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय मौके पर मौजूद वार्ड सदस्य सत्येंद्र ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि, सत्येंद्र ठाकुर को हल्की चोट आई है और उनकी मोटरसाइकिल भी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई।हादसे में गोविंद राम की 50 वर्षीय पत्नी सिमित्री देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। टक्कर के कारण उनके दोनों पैर टूट गए थे। घटना के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें इलाज के लिए विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर स्थित एमएमसीएच भेज दिया। परिजन उन्हें इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। इस तरह इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या दो हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है।ग्रामीणों के अनुसार हादसे के समय पिकअप वैन की रफ्तार काफी तेज थी और सड़क किनारे बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना को अंजाम देने के बाद चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहन को खुरा गांव के ही निवासी चंद्रदेव बैठा का बेटा लाला बैठा चला रहा था। वह गाड़ी चलाना सीख रहा था। पांडू थाना की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को जब्त कर लिया। पुलिस वाहन के आधार पर छानबीन कर रही है।