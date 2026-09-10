झारखंड: जामताड़ा की मतदाता सूची पर भाजपा के सवाल, एक ही मकान नंबर पर 54 नाम; भौतिक सत्यापन की मांग

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भाजपा नेताओं ने दावा किया कि जीतूडांगाल स्थित मतदान केंद्र संख्या 243 के मकान नंबर एक में कुल 54 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। एक ही मकान नंबर पर दर्ज इन मतदाताओं में हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हैं। पार्टी ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए प्रशासन और निर्वाचन आयोग से मकान नंबर एक में दर्ज सभी 54 मतदाताओं के नाम और पते का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया है।पार्टी नेताओं ने ग्रामीण इलाकों की प्रारूप मतदाता सूची में मकान संख्या शून्य दर्ज होने की प्रविष्टियों की भी जांच कराने का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि इस प्रकार की सभी संदिग्ध प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाना बेहद जरूरी है। इससे वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रहेंगे और मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की धांधली या अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहेगी।भाजपा ने स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पार्टी प्रतिनिधियों का कहना है कि जांच के माध्यम से सभी संदेहास्पद प्रविष्टियों का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक स्थिति जल्द स्पष्ट की जानी चाहिए। जांच के दौरान यदि किसी भी प्रविष्टि में कोई अनियमितता या गड़बड़ी सामने आती है, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।