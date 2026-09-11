धनबाद में सनसनी: अमावस्या की रात के बाद मिला विवाहिता का सिर कटा शव, लाल कपड़े और पूजा सामग्री ने बढ़ाया रहस्य

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शुक्रवार सुबह जब स्थानीय युवक किशोर कुमार महतो शौच के लिए गया तो उसने लहूलुहान अवस्था में धड़ देखा। भयभीत होकर उसने तुरंत गांव के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस से संपर्क किया। मौके पर पहुंचे बलियापुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार ने स्थिति का जायजा लिया।घटनास्थल पर धड़ से मात्र दो-तीन मीटर दूर लाल कपड़ा और अगरबत्ती के टुकड़े बिखरे मिले। युवती के कटे हुए गले वाले स्थान पर मिट्टी का लेप लगाया गया था। इसके अलावा, जिस बोरी में कटा हुआ सिर रखा था, उससे पांच-छह मीटर दूर नया लाल शॉल और महिलाओं का एक गले का हार पड़ा हुआ मिला।पुलिस अधिकारियों ने साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए मृतका के धड़, कटे सिर और लाल शॉल वाले स्थान को चूने से घेर दिया है ताकि कोई भी सबूत नष्ट न हो सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने रांची से विशेष जांच टीम और खोजी कुत्ते को जांच के लिए बुलाया है। शुरुआती अनुमान के अनुसार मृतका की आयु लगभग 25-26 वर्ष के बीच है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, मृतका संभवतः करमाटांड़ स्थित बीसीसीएल कॉलोनी की रहने वाली थी। पुलिस की टीम सत्यापन के लिए करमाटांड़ कॉलोनी में छानबीन कर रही है।घटनास्थल पर मिले पूजा-पाठ के सामान और बीती रात अमावस्या होने से स्थानीय लोग इस हत्या को नरबलि और जादू-टोने से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि रास्ते के पास पड़ा लाल कपड़ा और हार बृहस्पतिवार को ही वहां देखा था। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से आगे की कार्रवाई शुरू करेगी।