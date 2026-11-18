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अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की पुरजोर मांग की थी। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के अहम बयानों का हवाला देते हुए जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने 13 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बाद में आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश झा ने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले के खिलाफ अब झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे।उल्लेखनीय है कि बिष्टुपुर स्थित डीडी बार (डबल डाउन बार) में हुए इस हत्याकांड ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। यह वारदात 27 जून 2026 की रात करीब 11:30 बजे घटित हुई थी। बार के अंदर हुए विवाद के बाद करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह और उनके साथी प्रत्युष आनंद पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में हिमांशु सिंह और उनके साथी प्रत्युष आनंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे।गंभीर रूप से घायल हिमांशु सिंह ने 29 जून को टीएमएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश देखा गया था। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर भाजपा नेता नीरज सिंह को इस हत्याकांड में आरोपी बनाया था। इसके बाद पुलिस ने नीरज सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी को फिलहाल जेल में ही दिन काटने होंगे।