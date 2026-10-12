झारखंड में खौफनाक वारदात: दो बहनों को घर बुलाया, रात में कुल्हाड़ी से काट डाला; हत्या के बाद थाने पहुंचा भाई

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प्राप्त विवरण के अनुसार आरोपी स्वरूप टुडू ने बीती रात अपने घर पर एक ओझा-गुनी को बुलाया था। तांत्रिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ में शामिल होने के बहाने उसने अपनी दोनों बड़ी बहनों को भी घर पर आमंत्रित किया था। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय लक्ष्मी मुंडी और 52 वर्षीय दुलारी सोरेन के रूप में हुई है। रातभर चले पूजा-पाठ और अनुष्ठान के बाद जब दोनों बहनें घर में गहरी नींद में सो रही थीं, तब आरोपी स्वरूप टुडू ने कुल्हाड़ी से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दोनों की हत्या कर दी।हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी स्वरूप टुडू मौके से भागा नहीं, बल्कि वह सीधे धालभूमगढ़ थाना पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। धालभूमगढ़ थाना प्रभारी धीरज कुमार मिश्रा दलबल के साथ बाबईदा गांव पहुंचे और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस अब इस बात की गहनता से छानबीन कर रही है कि इस खौफनाक वारदात के पीछे ओझा-गुनी या अंधविश्वास का असल कारण क्या था। इसके साथ ही पुलिस इस कोण की भी जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है।