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झारखंड: दुर्गा पूजा से पहले मंइयां सम्मान की किस्त जारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी

Tue, 13 Oct 2026 04:07 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 13 Oct 2026 04:07 PM IST
सार

झारखंड में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना की सितंबर की किस्त जारी हो गई है, लेकिन वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान छह महीने से लंबित है। भाजपा नेता रमेश राही ने सरकार से बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की है।

 

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Installment of Maiyan Samman released distress mounts due to non-receipt of social security pension.
भारतीय मुद्रा - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना की सितंबर महीने की किस्त जारी कर दी है। इससे राज्य की लाखों महिला लाभुकों को राहत मिली है। वहीं, दूसरी ओर राज्य के हजारों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभुक पिछले छह महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। धनबाद, बोकारो और रांची समेत विभिन्न जिलों में पेंशन का भुगतान लंबित रहने से जरूरतमंद परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

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छह महीने से पेंशन का इंतजार
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगजनों को लंबे समय से राशि नहीं मिली है। इन लाभुकों के लिए पेंशन दैनिक जरूरतों, खाद्य सामग्री और दवाइयों का खर्च पूरा करने का प्रमुख सहारा है। ऐसे में लगातार छह महीने तक भुगतान नहीं होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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एक ओर मंइयां सम्मान योजना की किस्त जारी होने से महिला लाभुकों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभुक बकाया राशि मिलने की उम्मीद में सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।

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त्योहार से पहले आर्थिक संकट
दुर्गा पूजा के दौरान पेंशन नहीं मिलने से लाभुकों की परेशानी बढ़ गई है। धनबाद, बोकारो और रांची समेत विभिन्न जिलों में पेंशन पर निर्भर कई लोगों को रोजमर्रा के खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लाभुकों के बीच लंबित भुगतान की अवधि और इससे प्रभावित लोगों की संख्या को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए बकाया पेंशन राशि का जल्द भुगतान सुनिश्चित करेगी, ताकि त्योहार के दौरान उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

भाजपा नेता ने की जल्द भुगतान की मांग
भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश राही ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान लंबित रहने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने अपील की कि दुर्गा पूजा से पहले सभी वृद्धों, बेसहारा विधवाओं और दिव्यांगजनों के बैंक खातों में बकाया पेंशन राशि भेजी जाए।

रमेश राही ने कहा कि समाज के इन जरूरतमंद वर्गों को पेंशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन्होंने सरकार से बिना किसी भेदभाव के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

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