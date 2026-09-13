झारखंड: एफजेसीसीआई चुनाव के नतीजे घोषित, मुकेश कुमार अग्रवाल को मिलें सबसे अधिक वोट; देखें सभी का स्कोर कॉर्ड

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टीम तुलसी की जीत के बाद टीम के कप्तान तुलसी पटेल ने सभी चैंबर सदस्यों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों के सहयोग और समर्थन से यह जीत मिली है। उन्होंने कहा कि वे राज्य के व्यवसायियों के हित में अपना 100 प्रतिशत योगदान देंगे। चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को अपने कार्यकाल में पूरा करने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया।चुनाव पदाधिकारी ने तीन प्रमंडलों के क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के निर्विरोध चयन की भी घोषणा की। इनमें कोयलांचल प्रमंडल से अमरजीत सिंह सलूजा, कोल्हान प्रमंडल से विजय आनंद मूंका और नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल से विनय कुमार अग्रवाल निर्विरोध चुने गए। वहीं, रविवार को 21 कार्यकारिणी सदस्यों के साथ पलामू, साउथ छोटानागपुर और संताल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव हुआ। इसमें पलामू से अमित कुमार जायसवाल, साउथ छोटानागपुर से दामोदर कुमार कसेरा और संताल परगना प्रमंडल से आकाश पांडेय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष चुने गए।मुकेश कुमार अग्रवाल -1827 वोटडॉ. अभिषेक कुमार रामदीन-1742 वोटप्रवीण लोहिया- 1725 वोटतुलसी पटेल-1622 वोटविनीता सिंघानिया-1597 वोटज्योति कुमारी-1535 वोटराम बांगर-1506 वोटमनीष जैन-1497 वोटनवजोत अलंग-1469 वोटनिधि झुनझुनवाला-1450 वोटआस्था किरण-1441 वोटअमित अग्रवाल-1424 वोटराहुल साहू-1418 वोटरोहित पोद्दार-1384 वोटअनिल अग्रवाल -1360 वोटअमित शर्मा- 1348 वोटरोहित अग्रवाल-1347 वोटअमित किशोर अग्रवाल-1344 वोटविकास विजयवर्गीय -1305 वोटमोनिका गोयंका-1300 वोटपूजा धाधा-1288 वोट