झारखंड: हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बाइक और स्विफ्ट डिजायर की आमने-सामने टक्कर, एक की मौत

झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार को तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर और बाइक के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और स्विफ्ट डिजायर को अपने कब्जे में ले लिया है। हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।फिलहाल मृतक और घायल युवक की पहचान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हादसे के वक्त दोनों वाहनों की रफ्तार कितनी थी और दुर्घटना किस परिस्थिति में हुई।घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार अक्सर काफी अधिक रहती है। सड़क पर दो-तीन जगह ऐसे तीखे मोड़ हैं, जहां वाहन चालकों को अचानक दिशा बदलनी पड़ती है। ग्रामीणों के मुताबिक, इन खतरनाक मोड़ों पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। त्योहार के दौरान कुछ बाइक चालक बिना हेलमेट और तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खतरनाक मोड़ों पर संकेतक लगाने, वाहनों की गति नियंत्रित करने और नियमित जांच अभियान चलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।