झारखंड में दो सड़क हादसों में चार की मौत: ट्रेलर में पीछे से घुसी कार, तीन बाइक सवारों ने गंवाई जान; चालक फरार

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रिंग रोड पर बाइक की भारी वाहन से टक्कर

दूसरी घटना गुरुवार रात रिंग रोड पर अरविंद मिल के पास हुई। यहां एक मोटरसाइकिल की भारी वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय तीनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। नामकुम थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि मृतकों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी। विज्ञापन



हादसे के बाद ट्रक चालक फरार

हादसे के बाद भारी वाहन का चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है और मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी घटना गुरुवार रात रिंग रोड पर अरविंद मिल के पास हुई। यहां एक मोटरसाइकिल की भारी वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय तीनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। नामकुम थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि मृतकों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच थी।हादसे के बाद भारी वाहन का चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है और मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

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रांची में दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह जरिया के पास एक कार आगे चल रहे ट्रेलर ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर के बाद कार कुछ दूर तक ट्रेलर के साथ घिसटती चली गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। बेरो थाना प्रभारी कफील अहमद ने बताया कि मृतक और घायलों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।