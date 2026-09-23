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झारखंड: हाथियों के झुंड का आतंक, खेतों में घुसकर फसलों को रौंदा; ग्रामीणों में दहशत

Wed, 23 Sep 2026 09:03 AM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Wed, 23 Sep 2026 09:03 AM IST
सार

रांची लोकसभा क्षेत्र के तमाड़ प्रखंड के राजस्व ग्राम बाड़ू में बुधवार सुबह अचानक हाथियों का झुंड पहुंच गया। हाथियों ने गांव के आसपास खेतों में लगी फसलों को रौंदकर नष्ट कर दिया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है। काफी देर तक हाथियों के खेतों के आसपास मौजूद रहने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहा।

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Elephant terror in Badu village: crops trampled, panic among villagers.
गांव में हाथियों का झुंड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रांची लोकसभा क्षेत्र के तमाड़ प्रखंड के राजस्व ग्राम बाड़ू में बुधवार सुबह अचानक हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हाथियों के झुंड ने गांव के आसपास स्थित खेतों में जमकर उत्पात मचाया और कई किसानों की खेतों में लगी फसलों को रौंदकर नष्ट कर दिया। हाथियों के इस उत्पात से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

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अचानक खेतों में पहुंचा हाथियों का झुंड

ग्रामीणों के अनुसार, बुधवार सुबह हाथियों का झुंड अचानक गांव के आसपास खेतों की ओर पहुंच गया। इसके बाद हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को रौंदना शुरू कर दिया। काफी देर तक हाथियों का झुंड खेतों के आसपास मौजूद रहा, जिससे ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बना रहा। ग्रामीण अपने घरों और खेतों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें आशंका है कि हाथियों का झुंड दोबारा गांव की ओर लौट सकता है।

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वन विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

हाथियों के आतंक से प्रभावित किसानों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मौके पर पहुंचकर हाथियों की गतिविधियों का जायजा लेने और उन्हें सुरक्षित क्षेत्र की ओर ले जाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों और लोगों के बीच किसी तरह का टकराव न हो, इसके लिए समय रहते जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है।

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फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग

किसानों ने वन विभाग से हाथियों द्वारा नष्ट की गई फसलों का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है। साथ ही नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने की भी अपील की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के गांव और आसपास के इलाकों में बार-बार पहुंचने से खेती-किसानी प्रभावित हो रही है और लोगों में लगातार भय बना रहता है।

ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग की

ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के गांव की ओर आने की समस्या का स्थायी समाधान निकालने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि हाथियों के लगातार गांव के आसपास पहुंचने से किसानों की फसल बर्बाद होने के साथ जान-माल का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

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