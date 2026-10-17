झारखंड: चॉकलेट की जगह बच्चे के हाथ लगी बंदूक, खिलौना समझकर खेलने लगा; चली गोली, साढ़े तीन साल के मासूम की मौत

झारखंड के बोकारो जिले में एक दर्दनाक हादसे में साढ़े तीन साल के बच्चे की जान चली गई। घटना माराफारी थाना क्षेत्र के कर्नल मार्केट की बताई जा रही है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंदूक को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के मुताबिक, बच्चा घर में मौजूद बंदूक को खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगा। इसी दौरान अचानक बंदूक से गोली चल गई। गोली बच्चे को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन बच्चे को बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।हादसे की सूचना मिलते ही माराफारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और बंदूक को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बंदूक बच्चे की पहुंच में कैसे आई और घटना के समय वह किस स्थिति में थी।इस घटना ने परिवार के साथ-साथ आसपास के लोगों को भी झकझोर दिया है। मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों के बीच भी घटना को लेकर चर्चा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बंदूक किसकी थी और उसे सुरक्षित तरीके से क्यों नहीं रखा गया था। यह हादसा एक बार फिर घर में मौजूद हथियारों को बच्चों की पहुंच से पूरी तरह दूर और सुरक्षित रखने की जरूरत को सामने लाता है। बच्चों को हथियारों से दूर रखना और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना ऐसे हादसों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है।