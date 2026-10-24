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रांची में सड़क सुरक्षा अभियान: नुक्कड़ नाटक और शपथ से जागरूकता, मुफ्त हेलमेट भी बांटे

Sat, 24 Oct 2026 07:57 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 24 Oct 2026 07:57 PM IST
सार

रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सचिव राजीव रंजन की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। दलादली चौक, तिलता चौक और ओरमांझी में वाहन चालकों व आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के दौरान करीब 600 से 700 बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को समझाइश दी गई। लोगों को निशुल्क हेलमेट और सड़क सुरक्षा संबंधी पंपलेट वितरित किए गए।

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Ranchi Road Safety Campaign Helmet Awareness Free Helmets
रांची में चलाया गया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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परिवहन सचिव राजीव रंजन की उपस्थिति में रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागरिक चेतना विकसित करने तथा सड़क सुरक्षा नियमों को दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर दिया है।
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यह अभियान दलादली चौक, तिलता चौक और ओरमांझी सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हुआ। इसमें वाहन चालकों, दुकानदारों और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। राजीव रंजन ने कहा कि नागरिकों के जीवन की रक्षा सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। उन्होंने आम नागरिकों से सड़क सुरक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्व मानने की अपील की।
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हेलमेट पहनना, यातायात नियमों का पालन करना और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना आवश्यक बताया गया। उन्होंने अवैध पार्किंग से बचने और सड़क को अतिक्रमणमुक्त रखने पर भी जोर दिया। सड़क दुर्घटना में परिवार को होने वाली अपूरणीय क्षति का भी उल्लेख किया गया। नियमों का पालन जीवन, परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
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जागरूकता के प्रयास
अभियान के दौरान लगभग 600-700 बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को जागरूक  किया गया। उन्हें हेलमेट के महत्व और जीवन सुरक्षा में उसकी भूमिका समझाई गई। नागरिकों को माला पहनाकर, मुंह मीठा कराकर सुरक्षित यातायात का संदेश दिया गया। निशुल्क हेलमेट और सड़क सुरक्षा संबंधी पंपलेट वितरित किए गए। उपस्थित लोगों को यातायात नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने की शपथ भी दिलाई गई।


नुक्कड़ नाटक और भविष्य की योजना
अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। नाटकों में हेलमेट न पहनने और लापरवाही से वाहन चलाने के दुष्परिणाम यमराज के पात्र द्वारा प्रतीकात्मक तरीके से समझाए गए। दुकानदारों से अवैध पार्किंग और सड़क अतिक्रमण से बचने की अपील की गई। परिवहन विभाग ऐसे जागरूकता अभियानों को पूरे राज्य में निरंतर जारी रखेगा। कार्यक्रम में अखिलेश कुमार, राहुल सिद्धार्थ, कविता कुमारी, गौरव कुमार, अभय कुमार और आशुतोष द्विवेदी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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