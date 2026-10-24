झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन को दो बड़े सरना धर्म सम्मेलनों का न्योता, नवंबर में जुटेंगे देश-विदेश के श्रद्धालु

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झारखंड में आदिवासी संस्कृति, धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े दो बड़े आयोजनों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन दोनों महासम्मेलनों में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। 24 अक्टूबर 2026 को संथाल समाज के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उनसे मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आयोजनों की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि इनमें देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे।