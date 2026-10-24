रांची: राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी मुंडा की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद समेत कई एंगल से जांच

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झारखंड की राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से तुरंत फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर नामकुम थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।पुलिस हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लक्ष्मी मुंडा की हत्या किस वजह से की गई। शुरुआती जांच में जमीन विवाद, आपसी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर तफ्तीश की जा रही है।जांच टीम इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि वारदात में किसी परिचित व्यक्ति की भूमिका थी या अपराधियों ने किसी अन्य वजह से हमला किया। हालांकि, अभी तक इन संभावनाओं की पुष्टि नहीं हुई है।नामकुम थाना पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से घटना को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।