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रांची: राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी मुंडा की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद समेत कई एंगल से जांच

Sat, 24 Oct 2026 09:01 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 24 Oct 2026 09:01 PM IST
सार

झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस जमीन विवाद, आपसी रंजिश और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
 

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Ranchi Revenue Employee Laxmi Munda Shot Dead Police Investigate Murder
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रांची में राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी मुंडा की हत्या से सनसनी फैल गई है। नामकुम थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू की। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
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नामकुम थाना क्षेत्र में वारदात से मचा हड़कंप
झारखंड की राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से तुरंत फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर नामकुम थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।
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जमीन विवाद और आपसी रंजिश समेत कई पहलुओं पर जांच
पुलिस हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लक्ष्मी मुंडा की हत्या किस वजह से की गई। शुरुआती जांच में जमीन विवाद, आपसी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर तफ्तीश की जा रही है।
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जांच टीम इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि वारदात में किसी परिचित व्यक्ति की भूमिका थी या अपराधियों ने किसी अन्य वजह से हमला किया। हालांकि, अभी तक इन संभावनाओं की पुष्टि नहीं हुई है।


आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी पुलिस
नामकुम थाना पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से घटना को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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