हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी, उद्धव, ममता समेत ये दिग्गज होंगे शामिल

Former President Pranab Mukherjee, Rahul Gandhi,Priyanka Gandhi Vadra, P Chidambaram, SP's Akhilesh Ydaav,RJD's Tejaswi Yadav,Maharashtra CM Uddhav Thackeray,WB CM Mamata Banerjee&Delhi CM Arvind Kejriwal among those attending oath ceremony of Jharkhand CM designate Hemant Soren. pic.twitter.com/emBG7c7Epd