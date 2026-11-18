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खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र स्थित गनालोया गांव का निवासी पन्ना लाल महतो वर्ष 2020 से होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। एनआईए ने खूंटी के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने में 19 जुलाई, 2019 को दर्ज मामले को चार मार्च 2020 को अपने हाथ में लिया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था। पन्ना लाल पर 15 वर्षों में झारखंड की 5,000 से अधिक लड़कियों की तस्करी करके 80 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पन्ना लाल और उसके रिश्तेदारों की तीन करोड़, 36 लाख, 65 हजार, 968 रुपये 86 पैसे की संपत्ति जब्त की है। आरोपी की गिरफ्तारी के समय पुलिस ने संपत्ति विवरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए थे।आरोपी पन्ना लाल को इससे पूर्व वर्ष 2006 और 2015 में भी दो बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ गया था। वर्तमान में उसके खिलाफ झारखंड पुलिस के साथ एनआईए भी मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अदालत में अभियोजन गवाह के उपस्थित न होने से सोमवार को गवाही प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अदालत इस बहुचर्चित मामले में 26 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी।