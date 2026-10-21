झारखंड: प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या का आरोप, कीटनाशक का जहरीला इंजेक्शन देकर मार डाला; पत्नी गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि विशेष अनुसंधान टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और विभिन्न पहलुओं की जांच के आधार पर हत्याकांड का खुलासा किया है। मृतक की पहचान हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत भगहर निवासी नरेश ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी किरण देवी और उसके प्रेमी सुनील ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपियों के बीच वर्ष 2019 से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने नरेश ठाकुर को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई।जांच के अनुसार, नरेश ठाकुर 10 अक्तूबर को कोलकाता जाने के लिए अपने घर से निकला था। यात्रा के दौरान रास्ते में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। सुनील ठाकुर का नरेश से पहले से परिचय था और वह झोलाछाप डॉक्टर के रूप में काम करता था। तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर सुनील ने इलाज कराने के बहाने नरेश को अपने पास बुलाया।आरोप है कि आरोपी सुनील ने अपने क्लीनिक में इलाज करने के दौरान नरेश को कीटनाशक से भरा जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। जहर शरीर में फैलते ही नरेश की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को अपने क्लीनिक के भीतर ही एक बोरे में बंद करके रख दिया और सही मौके का इंतजार करने लगा।रात के समय मौका मिलते ही आरोपी सुनील ने शव वाले बोरे को अपनी मोटरसाइकिल पर लादा। इसके बाद वह नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित लकराही तालाब के पास पहुंचा और बंद पड़े पत्थर खदान में शव को फेंककर फरार हो गया। इस पूरी साजिश और घटनाक्रम में मृतक की पत्नी किरण देवी लगातार शामिल रही।पति की हत्या की साजिश को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी किरण देवी ने खुद को बेकसूर दिखाने का प्रयास किया। उसने चौपारण थाने में जाकर अपने पति नरेश ठाकुर की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। हालांकि, 17 अक्तूबर को नवलशाही पुलिस ने पत्थर खदान से अज्ञात अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद किया।खदान से शव बरामद होने और उसकी पहचान नरेश ठाकुर के रूप में होने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला और संदिग्धों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस के सामने हत्या की साजिश की एक-एक परत खुलती चली गई। घटना के 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सुनील ठाकुर की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फोन और पर्स बरामद किया है। पर्स के भीतर से मृतक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और एसबीआई का बैंक कार्ड मिला है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नवलशाही थाने में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।