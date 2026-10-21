झारखंड: बसंत सोरेन के निधन की खबर निकली भ्रामक, सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती; मिलने जा सकते हैं सीएम हेमंत

झारखंड के दुमका विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक बसंत सोरेन के निधन की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि, झामुमो के दुमका कार्यालय ने इस खबर को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि बसंत सोरेन जीवित हैं और उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। तबीयत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया पर साझा न करें। झामुमो कार्यालय ने चेतावनी दी है कि विधायक के निधन की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी का कहना है कि ऐसी खबरों से लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

विज्ञापन