कोयला संकट के बीच तेनुघाट पावर स्टेशन को राहत: 25 सितंबर से बंद दूसरी यूनिट फिर चालू; 320 मेगावाट तक उत्पादन

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूनिट संख्या-दो को गुरुवार सुबह 10:03 बजे लाइटअप किया गया था। इसके पश्चात आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद 1:05 बजे इस इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। वर्तमान में इस दूसरी इकाई से लगभग 160 मेगावाट बिजली मिल रही है। वहीं, पहली यूनिट से लगातार बिजली उत्पादन जारी है, जिससे लगभग 150 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। दोनों इकाइयों के एक साथ क्रियाशील रहने से तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन का कुल बिजली उत्पादन बढ़कर लगभग 310 से 320 मेगावाट तक पहुंच गया है।टीवीएनएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की ओर से दो रैक कोयला उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से कोयले की आपूर्ति आगे भी इसी प्रकार नियमित रूप से जारी रहेगी। कोयले की आपूर्ति लगातार बनी रहने से पावर स्टेशन की दोनों यूनिटों का संचालन सुचारु रूप से जारी रखने में काफी मदद मिलेगी।उल्लेखनीय है कि कोयले की किल्लत के कारण टीटीपीएस में बिजली उत्पादन पर बड़ा संकट मंडराने लगा था। इसी वजह से प्रबंधन को यूनिट संख्या-दो को 25 सितंबर से बंद रखना पड़ा था। अब इस यूनिट से उत्पादन दोबारा शुरू होने से पावर स्टेशन को राहत मिली है। हालांकि, दोनों यूनिटों से निरंतर बिजली उत्पादन बनाए रखने के लिए कोयले की नियमित आपूर्ति अनिवार्य होगी। ऐसे में आगे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से मिलने वाली आपूर्ति पर प्रबंधन की निगाहें टिकी हुई हैं।