टाटा मोटर्स में दिवंगत मजदूर सुबोध पात्रो के आश्रित को स्थायी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। मजदूर नेता बंटी सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को कंपनी के सभी सातों गेट जाम कर दिए। देर रात तक कंपनी प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच दो दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। प्रशासनिक अधिकारी की मध्यस्थता में हुई दूसरी वार्ता भी बेनतीजा रही। ऐसे में बुधवार को भी कंपनी के प्रवेश द्वारों पर प्रदर्शन जारी रहने की आशंका है।

वार्ता विफल होने पर प्रदर्शनकारियों ने जाम किए सातों गेट

सुबोध पात्रो के परिजन अपनी मांगों को लेकर दिनभर कंपनी प्रबंधन से बातचीत करते रहे। पहले दौर की वार्ता में कोई ठोस सहमति नहीं बनने पर परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद बंटी सिंह के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने टाटा मोटर्स संयंत्र के सभी सातों मुख्य द्वारों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और आवागमन रोक दिया।

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गेट जाम होने से कर्मचारियों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इससे कंपनी की परिवहन व्यवस्था और कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई गई। हालांकि, कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही रोके जाने के बावजूद उत्पादन प्रभावित होने से इन्कार किया है।आंदोलनकारियों का कहना है कि किसी मजदूर की मौत के बाद उसके परिवार को आर्थिक संकट में नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मृतक के आश्रित को स्थायी नौकरी और परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

झामुमो ने दिया समर्थन, तीर-धनुष के साथ उतरने की चेतावनी

इस आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का भी समर्थन मिल गया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि मृतक मजदूर के परिजनों की मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो बुधवार से झामुमो कार्यकर्ता भी आंदोलन में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने पारंपरिक हथियार तीर-धनुष के साथ प्रदर्शन में उतरेंगे। विक्टर सोरेन ने प्रबंधन से मृतक के आश्रित को जल्द नौकरी देने और परिवार की अन्य मांगों पर सहमति जताने की अपील की है।

प्रशासन की पहल पर भी नहीं निकला समाधान

मामले का समाधान निकालने के लिए प्रशासन ने भी पहल की। प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी रविंद्र की मध्यस्थता में परिजनों और कंपनी प्रबंधन के बीच दूसरे दौर की बातचीत कराई गई। प्रशासन ने संवाद के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन देर रात तक चली वार्ता में भी सहमति नहीं बन सकी।

परिजनों की मांगों पर प्रबंधन की ओर से सहमति नहीं मिलने के कारण आंदोलन जारी है। बुधवार को भी टाटा मोटर्स के सातों गेट जाम रहने की स्थिति बन सकती है।